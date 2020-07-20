«Ах, какой загар»: 46-летняя Юлия Высоцкая блеснула спортивной фигурой в мини-бикини на яхте

«Как можно столько готовить, кушать и быть в такой форме? Как? Я булочки только понюхаю, сама как булочка становлюсь», — написала в аккаунте Юлии Высоцкой одна из ее поклонниц. И этот вопрос далеко не единственный. Для почитателей ее таланта всегда оставалось загадкой, почему ведущая кулинарного шоу обладает в свои 46 лет такой стройной фигурой.

Недавно супруга Андрея Кончаловского раскрыла секрет: она действительно много готовит, радуя своих близких, но практически ничего не ест из собственных блюд.

То, что звезда находится в великолепной форме, на деле смогли убедиться ее фолловеры в Instagram, где она обнародовала снимок в бикини, показав не только грациозность, но и подтянутость тела. Судя по всему, артистка еще и дружна со спортом.

«Все, что случилось со мной когда-либо, — мое. Все, что я пережила, сделало для меня меня мной. И если я сейчас не на море, совсем не означает, что моря больше нет. Море есть, и оно мое», — подписала она кадр, уточнив, что он архивный.