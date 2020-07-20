Леди Драгоценность: Климова в золотом жакете и кружевном топе на тонких бретелях встретилась с Вуличенко

Екатерина Вуличенко накануне распахнула двери своего уютного дома, чтобы встретить дорогих подруг — актрису Екатерину Климову и телеведущую Светлану Зейналову. Повод для встречи был весьма радостный: звезда «Татьяниного дня» купила новую квартиру. Собственно, в ней и проходило застолье.

На обнародованных в Сети кадрах видно, что жилье артистка приобрела двухуровневое с панорамными окнами, выполненное в стиле хайтек.

По случаю небольшого праздника подруги принарядились. Екатерина Климова предпочла в этот день сияние драгоценного металла, облачившись в золотистый жакет, дополнив его часами, браслетом, кольцом и длинными серьгами из золота. Изюминка образа — черный кружевной топ в бельевом стиле на тонких бретелях. Брюки звезда выбрала белые с мелким черным орнаментом.

Светлана Зейналова оделась в темно-синее платье с юбкой плиссе и строгим верхом по типу мужской рубашки.