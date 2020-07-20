«Словно кадр из фильма»: Аллу Пугачеву запечатлели на прогулке у реки с детьми в белых одеяниях

Максим Галкин запечатлел свою семью на летней прогулке у берега реки. На видео Алла Пугачева присела на наклонившееся дерево, а дети Гарри и Лиза весело бегали вокруг.

Вся семья облачилась в белые одежды, дополнив их черными элементами. Примадонна предпочла брюки оверсайз и свободный черный жакет. Дочь певицы полностью оделась в светлый брючный комплект, а Гарри последовал примеру матери, нарядившись для гуляния по принципу контраста, выбрав брюки потемнее.

Алла Борисовна романтично вглядывалась вдаль, а ее дети радовались своему небольшому походу, кружась вокруг нее и периодически обнимая маму. Звезда откликалась материнской нежностью. Впрочем, даже за кадром чувствовалась и отцовская любовь тоже.