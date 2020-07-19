«Узнаем всю правду»: Муцениеце взяла интервью о разводе у собственных детей

Годом ранее, когда в СМИ появилась информация о том, что Павел Прилучный якобы поднял на свою жену руку, Агата Муцениеце опубликовала в Instagram обращение, дав понять, что все эти слухи не имели под собой никакой реальной почвы. Однако семейная идиллия пары продлилась не долго. В феврале актриса из фильма «Тобол» сообщила, что она намерена развестись с мужем. Дальше больше. Девушка разоткровенничалась о взаимоотношениях с отцом своих детей. Записал в Stories видеоролик о том, что из-за Павла она с семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией была вынуждена переехать в городскую квартиру, оставив Прилучному особняк.

Пережив расставание с возлюбленным, Агата запустила собственный проект «Честный развод». На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Закрытая школа» анонсировала появление нового выпуска авторского ток-шоу. Как выяснилось, Муцениеце взяла интервью у собственных детей. Агата решилась поговорить с Тимофеем и Мией о переменах в их семье. Однако все детали этой беседы появятся на YouTube-канале актрисы уже после монтажа и обработки видеоролика.

«Дорогие друзья, с вами передача «Честный развод». Как вы поняли, она не просто про разводы, а это честный развод на честный разговор. Сегодня у меня в гостях мои отпрыски. И мы расставим все точки над i и узнаем всю правду. Рассказывайте ребята, как отдохнули на море?» — спросила артистка у детей, на что получила смущенные взгляды.

Ранее в прессе появилась информация о том, что бывший муж Агаты Муцениеце стал встречаться с актрисой из ситкома «Папины дочки» Мирославой Карпович. Однако сам Павел Прилучный, как и его предполагаемая избранница, никаких комментариев относительно этого не дают.