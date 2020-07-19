«Да, все затянулось»: памятник на могиле Крачковской появится спустя пять лет после ее смерти

Напомним, что советская и российская актриса скончалась на 78-м году жизни еще четыре года тому назад. Заслуженной артистки России не стало в марте 2016-го. Как пишет «СтарХит» на могиле ныне покойной Натальи Крачковской до сих пор стоит только скромный деревянный крест с ее портретом. Близкие друзья знаменитости в недоумении: почему родственники умершей так и не поставили памятник на ее могиле. Разобраться во всей этой ситуации удалось журналистам, которые лично связались с сыном Натальи Леонидовны.

57-летний Василий Крачковский согласился побеседовать с репортерами, объяснив, почему они с семьей так задержались с установкой монумента. Напомним, что актриса покоится на Троекуровском кладбище. Наследник заслуженный артистки России был занят решением одного из важных для него вопросов. Сын Натальи Леонидовны пытался перенести останки отца с Преображенского кладбища, чтобы перезахоронить их рядом с ныне покойной матерью. Однако воплотить задуманное в жизнь Василию Владимировичу пока не удалось. Говоря о своей проблеме, мужчина сослался на бюрократические моменты.

Ко всему прочему, сын Крачковской рассказал о том, как продвигается история с установкой памятника на могиле актрисы.

«Да, все затянулось из-за захоронения отца», — отметил Василий, уточнив, что над созданием памятника работают не в России, а в Грузии.

Только год ушел на то, чтобы нарисовать эскиз монумента и подготовить макет. Сам обелиск будет выполнен из нескольких видов камня. Все расходы по изготовлению памятника наследник Натальи Крачковской взял на себя. Василий надеется, что весной 2021 года, спустя пять лет после кончины его матери, монумент появится на ее могиле.