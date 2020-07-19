Против расизма: компания Disney присоединится к бойкоту социальной сети Facebook

Компания Walt Disney решила присоединиться к бойкоту социальной сети Facebook. Всему виной материалы расистского характера, в распространении которых обвиняют вышеупомянутый сайт. Как сообщает издание The Wall Street Journal, еще в начале года Disney была одним из крупнейших рекламодателей в социальной сети, однако сейчас компания решила резко снизить свои расходы. К примеру, на продвижение нового сервиса Disney+ было потрачено более 210 миллионов долларов.

Напомним, немного ранее компания Coca-Cola также заявила, что отказывается от сотрудничества с Facebook, но уточнила, что как минимум на 30 дней, по окончании срока все договоренности вновь могут вернуться в силу. За это время руководящий состав должен пересмотреть свои взгляды на политику размещения рекламы в социальных сетях в целом.

Напомним, в начале июля многие организации США созданные для борьбы с расизмом внезапно призвали крупные мировые компании оборвать свое рекламное сотрудничество с социальной сетью. Как заявили представители этих организаций, в Facebook обнаружили многочисленные признаки разжигания ненависти и расизма. При этом каких-то прямых доказательств предоставлено не было, однако самого факта хватило для того, чтобы крупные рекламодатели серьезно задумались.