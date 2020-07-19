«Черное и белое»: Литвинова впервые показала, как выглядит длинноволосый бойфренд ее дочери

Рената Литвинова обнародовала редкий кадр со своей дочерью Ульяной Добровской. 18-летняя девушка впервые предстала со своим харизматичным бойфрендом.
«Уля и Федя – русские в Антверпене», — подписала кадр актриса.
Отметим, что в Бельгии девушка оказалась не случайно, она изучает здесь моду в Королевской академии изящных искусств. Ранее юная звезда закончила нормандскую школу-пансион, училась актерскому мастерству в Hurtwood House в графстве Суррей.
Ульяна уже успела засветиться в кино с несколькими ролями, появляясь на съемочной площадке с детских лет. Ее последняя роль – в фильме матери «Северный ветер».
Фолловеры Литвиновой, увидев ее снимок с возлюбленным, были поражены сходству девушки с мамой, а также красоте этой молодой пары.
«Я подумала сначала, что это Вы, а не Уля», «Рената вылитая, одно лицо. И парень красивый. Чудесная пара», «Боже, какие красивые», «В вашей дочке та же утонченная красота», «Какие невероятные», «Черное и белое», — отметились в Сети фолловеры.