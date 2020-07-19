«Не имею права осуждать»: Охлобыстин публично извинился перед Наргиз

Иван Охлобыстин публично извинился перед Наргиз за свои слова о ее пристрастии к алкогольным напиткам. Об этом он заявил в одном из интервью, чем немало удивил певицу.

В итоге под острый язык звезды попал не только сам артист, но и журналисты, которых она назвала «продажными». Закирова заметила, что никогда в жизни не общалась с Охлобыстиным лично.

«Вы, господин «святоша», каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих «пагубных пристрастиях» рассуждать? Хотя, вполне возможно, что и Вам отчасти перепал медячок от затейника», — написала в личном блоге Наргиз.

Она извинилась за фамильярность, но при этом сказала, что имеет на это право, поскольку поступок актера сам фактически напрашивается на это.

Удивительно, что Охлобыстин признал правоту эпатажной артистки, написав слова извинений в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Прости меня, Наргиз. Я наверняка не прав и точно не имею права осуждать человека, который мне не знаком. Благослови тебя Господь!» — сказал он.

По его словам, он действительно дал свой комментарий прессе необдуманно.