«Одно лицо»: Джиган запечатлелся с подросшим сыном, облачив его в бархатные брючки и вязаный джемпер

Многие фолловеры заметили, что мальчик все больше становится похож на папу.

В феврале этого года семья Джигана и Оксаны Самойловой пополнилась очередным ребенком. После трех девочек рэпер наконец-то обрел наследника по имени Давид. Узнав в клинике Майами, что у него родится именно мальчик, артист не смог сдержать слез. Мужчина был на седьмом небе от счастья, не чает души в сыне музыкант и до сих пор.

Личный блог Джигана в последнее время наполняется исключительными мирными снимками, пара, которая совсем недавно заявляла о разводе, теперь решила выстраивать свои отношения заново, забыв про былые обиды. А ведь еще недавно Оксана Самойлова, всматриваясь в лицо своего младшего ребенка, не хотела замечать в нем облика мужа.

«Когда глаза кажутся темными – это же просто я! Маленький Оксан», — писала она в своем аккаунте.

Однако ее супруг фактически доказал обратное, выложив в личный блог фото с маленьким Давидом, облаченным в бархатные брючки и вязаный джемпер.