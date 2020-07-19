«Валя, глаза накрась»: поклонники Рубцовой не узнали звезду «Универа» без макияжа

Валентина Рубцова выбрала этим летом сочинское побережье для своего отпуска. На отдыхе звезда «Универа» переоделась в удобный пижамный костюм с фруктовым принтом и забыла про макияж.

Счастливыми мгновениями отдыха звезда решила поделиться в личном блоге. Она запечатлелась на набережной, а также в компании с Нонной Гришаевой, с которой оказалась в одном ресторане.

«Нонночка, рада встрече! Люблю», — подписала она фотографию.

Увы, но естественную красоту артистки оценили далеко не все, ее аккаунт в Instagram буквально взорвался от нападок хейтеров, критикующих внешность известности.

«Срочно иди глаза обозначь», «Валя, накрась глаза, а то без макияжа ты некрасивая», «Когда я буду режиссером, я тебя позову сыграть бабу Таню», «Без макияжа ее просто нет!!! А это не есть хорошо», «Без макияжа вы совсем другая», «Словно две бабушки», — можно увидеть в комментариях блога Валентины.

Однако самые верные поклонники звезды постарались поддержать свою любимицу.