«Валя, глаза накрась»: поклонники Рубцовой не узнали звезду «Универа» без макияжа

Валентина Рубцова выбрала этим летом сочинское побережье для своего отпуска. На отдыхе звезда «Универа» переоделась в удобный пижамный костюм с фруктовым принтом и забыла про макияж.
Счастливыми мгновениями отдыха звезда решила поделиться в личном блоге. Она запечатлелась на набережной, а также в компании с Нонной Гришаевой, с которой оказалась в одном ресторане.
«Нонночка, рада встрече! Люблю», — подписала она фотографию.
Увы, но естественную красоту артистки оценили далеко не все, ее аккаунт в Instagram буквально взорвался от нападок хейтеров, критикующих внешность известности.
«Срочно иди глаза обозначь», «Валя, накрась глаза, а то без макияжа ты некрасивая», «Когда я буду режиссером, я тебя позову сыграть бабу Таню», «Без макияжа ее просто нет!!! А это не есть хорошо», «Без макияжа вы совсем другая», «Словно две бабушки», — можно увидеть в комментариях блога Валентины.
Однако самые верные поклонники звезды постарались поддержать свою любимицу.
«Вообще нездоровые люди!?? Она НАТУРАЛЬНАЯ!!!! Не ботоксная и не зашпаклеванная, не под копирку современных звезд! Слава богу, что она и такие женщины, как она, еще существуют!!!», «Валя, отлично выглядите», «Всегда естественная и очаровательная», «Фото супер!!! Красотки», «Просто шикарны. Очень красивая. Вы самая красивая, самая прекрасная актриса из всех актрис России. Вы обе красавицы, обе необычайно талантливые», — также отметились фолловеры.