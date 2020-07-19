«И все-таки так лучше»: Бузова решила вновь стать блондинкой и показала варианты стиля

На сей раз звезда не прочь платинового оттенка.

Ольга Бузова стала известна широкой публике, как блондинка. И, хотя поющая ведущая уже долгое время носит темный цвет волос, девушка признается – в душе она все та же.

больше по теме Гарик Харламов появился на вечеринке с изящной блондинкой и это не Кристина Асмус Артист теперь частенько является на светские тусовки.

Однако сейчас звезда всерьез задумалась, а не вернуться ли ей к светлым локонам. Как может выглядеть ее голова она показала в личном блоге. Сначала певица предстала со стрижкой каре с густой челкой, а потом с длинными волосами. В обоих случаях она подобрала платиновый оттенок.

«Может, обратно в блонд?» — спросила она своих поклонников.

Одной из первых откликнулась бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня, которая тоже хорошо помнит коллегу именно в этом цвете.

«Даааааа! Я первая кто ждет этого», — написала в комментариях Instagram светская львица.

«Давно пора», «И все-таки так лучше», «Можно и в блонд, в любом образе – королева», — отметились одни фолловеры. «Нет, только не это», « Брюнеткой лучше», «Тебе идет любой, но брюнетка ярче», — заметили другие. Что ж, поклонникам остается только ждать, какое решение примет Ольга.

А вам какой цвет волос нравится больше?