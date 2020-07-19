Порошина в летящем, как у Монро, платье лазурного цвета запечатлелась со средней дочерью Серафимой

Девочка тоже мечтает о карьере актрисы и часто появляется на съемочной площадке.

Звезда «Ночного» и «Дневного Дозора» Мария Порошина – счастливая мама пятерых детей. От первого гражданского супруга у нее родилась дочь Полина, сейчас девушке уже 24 года, и она пошла по стопам родителей – работает актрисой.

От второго мужа артиста Ильи Древнова у нее родились три наследницы: Серафима, Аграфена, Глафира, им 14, 10 и 4 года соответственно. И от неизвестного мужчины – сын Андрей, малышу всего 1 годик.

В информационном аккаунте Instagram Порошиной было обнародовано фото с одной из средних дочек звезды – Серафимой, которое произвело глубокое впечатление на ее поклонников. Марию запечатлели на съемочной площадке, выходящей из грим-вагончика в платье лазурного цвета. Фотограф поймал момент, когда его подол неожиданно подхватил ветер, в итоге получился кадр, напоминающий знаменитый снимок Мерилин Монро с летящей юбкой.

Отметим, что Серафима не случайно оказалась рядом, девочка мечтает о карьере актрисы и частенько появляется на работе у мамы, приобщаясь к ее ремеслу.