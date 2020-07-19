Уже 110 кг: Джиган показал расплывшиеся после лечения в клинике формы

Обычно в это время Джиган отдыхает со своей женой Оксаной Самойловой и детьми где-нибудь вроде Мальдив или Майами, но не в этот раз. Большому любителю серфинга пришлось осваивать волны одного из столичных водных парков. Здесь рэпер засветился вместе со своим приятелем Тимати.

Юнусов показал настоящий класс, ловко балансируя на доске. А вот Джигану пришлось непросто, после прохождения курса реабилитации рэпер набрал вес, о чем сообщил в личном блоге. В итоге при 110 килограммах и росте 172 сантиметра балансировать на бушующей воде ему было откровенно тяжело. На видео, которое он обнародовал в личном блоге, певец с трудом держится на борде, а потом и вовсе падает с него в воду.

Напомним, недавно его супруга Оксана Самойлова заявила, что передумала разводиться с ним. Теперь пара много времени проводит вместе, а рэпер со скандальной славой пытается всеми силами стать примерным семьянином.