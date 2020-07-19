Киркоров заказал ребрышки, Семенович – семгу: чем потчевались отечественные звезды на «Славянском базаре»

Для российских музыкантов это был первый заграничный выезд после самоизоляции.

Гостеприимный Витебск принял российских звезд на своем фестивале «Славянский базар». Музыканты не скрывали – для них это событие. Ведь им впервые удалось выбраться на гастроли за границу, пусть и территорию бывшего СССР.

Филипп Киркоров прилетел на частном самолете, Анна Семенович в спальном вагоне поезда «Москва-Витебск», Митя Фомин и Дмитрий Губерниев в обычном купе, а Родион Газманов на красной иномарке, которую ему предоставили для тест-драйва.

Разместились звезды в основном в трехзвездочном отеле «Лучеса», единственный делюкс которого достался королю российской эстрады, остальные довольствовались жильем попроще. Как пишет КП, в них даже кондиционеры работают летом в качестве вентиляторов.

Филипп Бедросович предусмотрительно взял с собой своего повара, который и готовил для него все это время. Лишь один раз певец заказал из гостиничного ресторана жареные ребрышки, а вот Анна Семенович налегла на рыбу, выбрав один раз форель с лимоном, приготовленную на огне за 1035 рублей, а второй раз семгу со сливочным маслом, за 615 рублей.