Скандальный блогер Анна Амбарцумян найдена мертвой в отеле

Самым популярным занятием современности стало блогерство. Молодежь стремится зарабатывать деньги, снимая ролики о своей жизни или путешествиях. Одной из таких девушек была Анна Амбарцумян. 27-летняя женщина была частой гостьей ток-шоу «Пусть говорят» и «На самом деле». В ее есть Insatgram снимки со знаменитостями. Сама она была остра на язык, а зарабатывала деньги, предлагая необычные услуги: накладывание заклятий и создание амулетов.

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18 июля тело Анны было найдено в отеле «Петр I» центре Москвы. Девушка лежала в постели без следов насильственной смерти. Она должна была выехать из номера накануне. Тело блогерши обнаружила горничная. К слову, неприятелей у Амбарцумян было много. Она постоянно вступала в перепалки с подписчиками. Также блогерша была достаточно богатой. Она разъезжала на роскошных иномарках и имела несколько элитных квартир в Москве.

Журналисты выяснили, что Анна состоит в родстве с Алисой Фрейндлих. Она год назад стала крестной мамой правнучки легендарной актрисы. Таинство прошло в одной из церквей Северной столицы. Амбарцумян не скрывала, что гордилась общением с членами семьи Фрейндлих. Порой в блоге она выставляла снимки с близкими артистки. А свою крестницу Сонечку девушка просто обожала, пишет издание «Комсомольская правда».