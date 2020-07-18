«Не надо ругаться матом»: Крылов объяснил, почему бы никогда не пошел на концерт Шнурова

Музыкант Сергей Крылов, который прославился хитом на все времена «Девочка моя» в девяностых годах, объяснил во время беседы с журналистами на «Славянском базаре» в белорусском Витебске, почему он бы никогда не пошел на концерт группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым. По его словам, такая музыка ему неприемлема.

«Не надо ругаться матом. Я уважаю любой респект. Но у меня не получилось бы никогда сходить к Сереже Шнурову на концерт. Я вижу этот взлет. Но я с мамой не могу прийти. Она не может так. Другое поколение, возможно».

Сергей Крылов

Как отметил певец, он никогда не позволяет себе ругаться матом при женщинах, потому что потом ему будет стыдно. Также некогда звездный исполнитель, который сегодня редкий гость на широкой публике, заметил, что ему очень понравился город. Витебск он в шутку сравнил с Васюками из романа Ильфа и Петрова, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Сергей Крылов популярный в девяностых годах прошлого века певец, шоумен и актер. Он руководитель организации «Союз детей России».