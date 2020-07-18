«Безмерно счастлива, что ты у меня есть»: Ольга Крутая поздравила дочь с семнадцатилетием

Жена композитора Игоря Крутого Ольга в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения свою дочь от звезды Сашу, которой исполнилось 17 лет. Она поделилась серией фотографий со своей наследницей из разных периодов ее жизни.

«Любимая моя Сашенька. С днем твоего рождения. Я безмерно счастлива, что ты у меня есть. Умная, добрая, теплая девочка. Сегодня тебе 17 лет. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими и интересными событиями, а самое главное — будь здорова и счастлива. Люблю тебя». Ольга Крутая

«С днем рождения вашей дочки. Счастья и успехов ей», «Пусть только радует родителей. Процветания вашей семье», — отметили в комментариях подписчики Ольги Крутой.

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Напомним, что дочь Александра в семье Игоря Крутого родилась от его второй жены. Ольга живет вместе с родными в Нью-Джерси и занимается бизнесом. Кстати, у Ольги также есть дочь от предыдущих отношений – Виктория. Она окончила школу в Нью-Джерси и сейчас строит карьеру певицы. У Виктории уже есть дочка – Деми-Роуз. Игорь Крутой очень привязался к девочке и проводит с ней много свободного времени.