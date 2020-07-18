Погибшая фигуристка Екатерина Александровская оставила предсмертную записку с одним словом

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская, которая ушла из жизни, оставила предсмертную записку, в которой было всего одно слово: «Люблю».

Отметим, что в последнее время у чемпионки мира среди юниорок было не все гладко в жизни. Она получила травму, тренируясь в Канаде, и вернулась в Россию, где хотела побыть какое-то время. Известно, что у девушки началась депрессия. Она даже стала посещать психолога. Накануне смерти она вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РЕН-ТВ.

Добавим, что особенно тяжело смерть девушки восприняла ее мама. Ей стало плохо и женщину пришлось увезти в психиатрическую больницу.

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Напомним, что Екатерина Александровская сменила гражданство и в последние годы выступала за Австралию. Она дважды становилась лучшей в парном катании на зеленом континенте, выигрывая со своим партнером чемпионат страны. У девушки были неплохие шансы поехать на зимние олимпийские игры в 2022 году.