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«Всем теплого июля»: Распутина в желтом бикини похвасталась фото у моря на надувном матрасе

Звезда, судя по всему, отдыхает и наслаждается летними деньками.

«Всем теплого июля»: Распутина в желтом бикини похвасталась фото у моря на надувном матрасе
Распутина запечатлелась в бикини/http://globallookpress.com/

Певица 56-летняя Маша Распутина в Instagram разместила красивый снимок у моря. На звезде можно увидеть желтое бикини и солнцезащитные очки. Она расположилась на надувном матрасе и улыбается неизвестному фотографу.

«Всем теплого июля», — заявила исполнительница.

«Шикарная женщина!» «И вам теплых деньков. У вас прекрасная фигура. Приятного отдыха. Вы просто красотка», «Маша, такое ощущение, что годы над вами неподвластны. Вы как всегда в прекрасной форме», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Маша Распутина нелестно отозвалась о музыкантах в российском шоу-бизнесе. По ее словам, на сцену по большей части выходят «безголосые обезьяны». Она посетовала на низкий уровень исполнения современных песен и добавила, что во времена ее популярности все было по-другому.

Добавим, что Маша Распутина дважды была замужем. От первого супруга продюсера Владимира Ермакова у нее дочь Лидия, а от второго — бизнесмена Виктора Захарова — дочь Мария.

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