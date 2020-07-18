СМИ: Бузова и Дава могли расстаться после окончания годового контракта на совместный пиар

Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян могли расстаться. Об этом сообщают сразу несколько СМИ и телеграм-каналов.

Первыми тревогу забили, как это часто и бывает в таких случаях, фанаты. Она заметили, что на страничке Давы в Instagram нет совместных фотографий с певицей с 14 июня. У нее на страничке также перестали появляться совместные снимки со звездой. Последний такой кадр датирован 8 июля.

Как отмечают фанаты, возможно, у звезд просто закончился годовой контракт на совместный пиар. За этот год, надо сказать, звезды изрядно друг друга попиарили и могут быть довольны. Многие подписчики знаменитостей не верят в искренность их чувств, которую они с завидной регулярностью ранее демонстрировали в социальных сетях.

Напомним, что роман Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна стал одним из самых ярких событий прошлого года. Певица, которая очень долго не могла обрести любовь, наконец-то, как она утверждала, встретила свою вторую половинку. Исполнительница не раз говорила, что мечтает о детях от Давы.