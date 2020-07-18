Ирина Безрукова поделилась фотографиями из «своего далекого модельного прошлого»

Звезда начинала свою карьеру много лет назад в качестве модели.

Актриса Ирина Безрукова в Instagram поделилась серией своих архивных фотографий. На снимках звезда запечатлена в необычных нарядах. Как известно, свою карьеру она начинала с модельного бизнеса. К примеру, в течение двух лет Безрукова работала моделью по стрижкам в компании известного визажиста Сергея Зверева.

«Нашла фото из своего далекого модельного прошлого. Мода беспощадна. Признайтесь, узнали бы меня? И какой образ нравится больше», — задала она вопрос своим подписчикам.

«Огненные, конечно, фотографии. Вас на них достаточно сложно узнать», «Ирина, вы великолепны, что тогда, что сейчас», «Ирина, вы просто красотка. Всем бы так выглядеть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Безрукова дважды была замужем. Ее первым супругом был актер Игорь Ливанов. От первого брака у нее родился сын Андрей, который трагически скончался чуть больше пяти лет назад. Также Ирина Безрукова была замужем за актером и художественным руководителем Московского губернского драматического театра Сергеем Безруковым. Пара распалась в 2015 году.