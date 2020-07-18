«Можем почирикать о своем, девичьем»: Алла Пугачева скоротала вечер в компании подруг

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в Instagram разместила снимок со своими близкими подругами. На фотографии певица расположилась по центре в шикарном кожаном кресле белого цвета. Кругом можно увидеть дорогие картины и ковры. Судя по всему, звезда выбралась в гости вместе со своим супругом юмористом Максимом Галкиным.

«Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем «оторваться» и почирикать о своем, о девичьем. Теплая вечеринка в холодную пору». Алла Пугачева

«Какая радость! Наша Аллочка в Instagram! Красавица наша! Вы краше всех! Мы вас обожаем! И очень соскучились!» «Блин, но что сделала с собой Алла? 16 лет от роду», «Алла Борисовна, выглядите просто великолепно», — отреагировали в комментариях пользователи.

Отметим, что Алла Пугачева в последние месяцы из-за пандемии коронавируса практически не покидала деревню Грязь, где она живет в замке своего супруга юмориста Максима Галкина. Судя по всему, звезда все-таки рискнула и наконец-то вышла в свет.