Личный фотограф Пугачевой запечатлел, как Вайкуле «отчитывает» Леонтьева за золотые часы

Роман Родин поделился на своей страничке очередным уникальным кадром из прошлого.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил очередной уникальный кадр из девяностых годов прошлого века. На фотографии можно увидеть находящихся на сцене певицу Лайму Вайкуле и ее коллегу Валерия Леонтьева.

Интересно, что на фотографии Вайкуле смотрит на золотые часы Леонтьева и как будто что-то ему выговаривает по этому поводу.

«Хоть я и в Витебске, но обещанные фото из моего архива вот ставлю! Кто это?» — спросил Роман Родин своих подписчиков.

Они, конечно, узнали Леонтьева. Правда, было и мнение, что рядом с Вайкуле находится вовсе не Леонтьев, а музыкант Женя Белоусов, который, к сожалению, не дожил до наших дней.

Напомним, что Роман Родин за последний месяц разместил в соцсетях массу раритетных кадров, которые почти никто и никогда не видел. Его героями стали звезды российского шоу-бизнеса, которых он снимал в разные годы.