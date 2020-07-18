Погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав из окна шестого этажа. Ее тело обнаружили под окнами дома. Правоохранители выясняют мотивы, которые заставили девушку совершить такой поступок, сообщает телеграм-канал «112».

Отметим, что фигуристке было всего 20 лет. Она родилась в Москве в начале 2000 года. Первые годы в фигурном катании специализировалась на одиночном катании. Затем, когда поняла, что больших успехов, как одиночница достичь не сможет, спортсменка перешла в парное катание.

В 2016 году случился во многом переломный момент в ее карьере. Она решила сменить гражданство и стала выступать за Австралию в паре с Харли Уиндзором. Через год им удалось стать чемпионами мира среди юниоров.

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Александровская в Австралии считалась одной из самых перспективных фигуристок. Со своим партнером они дважды выигрывали на чемпионате страны.