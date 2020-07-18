«Настроение – лето»: Трусова в укороченном топе порадовала поклонников снимками на лужайке

Звезда российского фигурного катания Александра Трусова в Instagram порадовала поклонников новыми красивыми снимками. На фотографиях она расположилась на лужайке и около деревьев. Девушка на фотографиях запечатлена в укороченном топе. Кадры получились очень красивыми и чувственными.

«Настроение – лето», — кратко прокомментировала они кадры.

«Такая яркая и жизнерадостная. Мегакрасотка», «Саша. Нельзя быть такой красивой», «Сашенька. Желаем тебе успехом под руководством нового тренера», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад неожиданно для многих Александра Трусова приняла решение сменить тренера. Сейчас она тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ее прежняя наставница Этери Тутберидзе отписалась от пятнадцатилетней фигуристки в соцсетях. Не так давно спортсменка была на сборах в Кисловодске, где Плющенко готовит ее к соревнованиям.