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Мясников из «Уральских пельменей» в образе дамы пригласил вместе с «мужем» фанатов на концерт

Спустя несколько месяцев шоумены из команды «Ваши пельмени» выступят перед публикой.

Мясников из «Уральских пельменей» в образе дамы пригласил вместе с «мужем» фанатов на концерт
Мясников и Рожков после паузы возвращаются к концертной деятельности/https://www.instagram.com/miasnikov.s/

Шоумен Вячеслав Мясников из команды «Уральские пельмени» в Instagram поделился забавным кадром. На фотографии он стоит вместе со своим партнером по шоу «Ваши пельмени» Андреем Рожковым. Причем сам Мясников предстал в образе дамы.

«Собираемся с мужем на концерт «пельменей» (Мясников, Рожков) в Севастополе. 30 июля. Билеты купили. Если хотите — тоже приходите. Билеты в интернете».

Вячеслав Мясников

Отметим, что из-за пандемии Вячеслав Мясников и Андрей Рожков не выступали перед публикой на протяжении нескольких месяцев. В ближайшее время они, наконец, вернутся к активной гастрольной деятельности.

Несколько лет назад Вячеслав Мясников и Андрей Рожков «откололись» от основного состава «Уральских пельменей». Сейчас они вдвоем гастролируют по стране с шоу «Ваши пельмени». При этом на концертах в Екатеринбурге, где проходит запись для канала СТС, они объединяются с бывшими коллегами по проекту.

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