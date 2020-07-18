Родственники Надежды Румянцевой выставили на продажу ее шикарный дом за 42 миллиона рублей

Муж актрисы Надежды Румянцевой, которая прославилась благодаря картине «Девчата», Вилли Хштоян и его дочь от первого брака решили избавиться от дома, где любила в последние годы жизни проводить время актриса. Дача находится в районе Рублевского шоссе. Здесь Румянцева ранее часто прогуливалась в саду.

Как сообщила риелтор по имени Виктория, у семьи Румянцевой нет возможности содержать большой особняк. Они уже люди в возрасте. Вдовец и его дочь живут в городе. У Румянцевой еще есть внук, но он переехал за границу.

Двухэтажный особняк находится в деревне Калчуга на Рублевском шоссе. Общая площадь — 217 квадратов, участка — 730 квадратов. Внутри здания сделан евроремонт, есть камин, два санузла и два балкона. Кстати, будущему владельцу особняка достанутся антикварные шкафы, которые так обожала Румянцева.

Родственники готовы снизить цену дачи сразу на два миллиона. А вот сдавать особняк они не намерены, сообщает «СтарХит».

Надежда Румянцева много лет назад прославилась по роли Тоси Кислицыной в легендарной советской картине «Девчата». Всего она сыграла в кино более двадцати ролей. Мало кто знает, но именно ее голосом говорит Нина в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Звезда ушла из жизни в апреле 2008 года. Ей было 77 лет.