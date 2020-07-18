«Господин святоша»: Наргиз высказалась об Охлобыстине, порассуждавшем о ее «пагубных пристрастиях»

Певица Наргиз Закирова в Instagram нелестно отозвалась об актере Иване Охлобыстине. Ранее в одной из бесед с журналистами он заявил, что исполнительница «страдает пагубным пристрастием к алкоголю», поэтому порой и несет бред. Таким образом, он отреагировал на прозвучавшие ранее высказывания Наргиз о том, что ей страшно везти детей в «Рашу с медведями» из-за некой мафии.

Как отметила Наргиз, она не поняла, с какого перепугу актер стал комментировать в прессе ее высказывания. По ее словам, Охлобыстин ее ни разу в жизни не видел, а рассуждает о ней со знанием дела.

«Вы, господин святоша, каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих «пагубных пристрастиях» рассуждать? Хотя, вполне возможно, что и вам отчасти перепал медячок от затейника. Чего бы не взять, да, Вань? За фамильярность — пардон. Но, отталкиваясь от вашего поступка, бесцеремонно могу себе позволить назвать вас просто…». Наргиз Закирова

Отметим, что Наргиз Закирова в прошлом году она со скандалом покинула продюсерский центр Максима Фадеева. Сейчас ей запрещено петь песни, которые в разные годы написал для нее продюсер.