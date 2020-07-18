«Любим повеселиться»: 80-летний Эммануил Виторган с сыном не постеснялись показать свои фигуры

Актер Эммануил Виторган, которому уже 80 лет, в Instagram поделился забавной записью, на которой он запечатлен вместе со своим сыном актером Максимом Виторганом. На кадрах они вместе с наследником состроили забавные гримасы. Звезды при этом обнажены по пояс.

«Любим повеселиться, особенно поржать. Не отстаем от жизни. Годится для Tik Tok?» Эммануил Виторган

Пользователей же привлекла прекрасная физическая форма Виторгана-отца и его сына. «Эммануил Гедеонович, для восьмидесяти лет вы выглядите просто фантастически», «Какие же вместе с сыном красавчики. Прекрасно выглядите».

Напомним, что в последние годы Эммануил Виторган все внимание уделяет своим дочкам от брака с актрисой Ириной Млодик. Как известно, она подарила ему дочерей Этель и Клару. Средней дочери Виторгана исполнилось в этом году два годика, а младшей Кларе в августе будет годик. Как известно, у звезды от первого брака с актрисой Тамарой Румянцевой есть еще дочь Ксения, у которой с отцом не сложились отношения.