«Любим повеселиться»: 80-летний Эммануил Виторган с сыном не постеснялись показать свои фигуры

Актер Эммануил Виторган, которому уже 80 лет, в Instagram поделился забавной записью, на которой он запечатлен вместе со своим сыном актером Максимом Виторганом. На кадрах они вместе с наследником состроили забавные гримасы. Звезды при этом обнажены по пояс.
«Любим повеселиться, особенно поржать. Не отстаем от жизни. Годится для Tik Tok?»
Пользователей же привлекла прекрасная физическая форма Виторгана-отца и его сына. «Эммануил Гедеонович, для восьмидесяти лет вы выглядите просто фантастически», «Какие же вместе с сыном красавчики. Прекрасно выглядите».
Напомним, что в последние годы Эммануил Виторган все внимание уделяет своим дочкам от брака с актрисой Ириной Млодик. Как известно, она подарила ему дочерей Этель и Клару. Средней дочери Виторгана исполнилось в этом году два годика, а младшей Кларе в августе будет годик. Как известно, у звезды от первого брака с актрисой Тамарой Румянцевой есть еще дочь Ксения, у которой с отцом не сложились отношения.