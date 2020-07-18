«Я была свидетелем со стороны невесты»: Мария Машкова сообщила об очередной свадьбе мамы

Судя по всему, актриса Елена Шевченко в третий раз вышла замуж.

Актриса Мария Машкова в Instagram сообщила, что ее мать известная актриса Елена Шевченко в очередной пошла под венец. Она поделилась видеозаписью, на которой видно, как танцуют пара – мужчина и женщина. При этом лиц танцующих людей не видно.

«В ноябре 2019 года моя мама вышла замуж. Мои подружки плакали и просили передать маме: «Спасибо за надежду!» Я была на свадьбе свидетелем со стороны невесты. Тоже плакала. Дорогие женщины! Если вдруг кто потерял ее… надежду, спешу заверить: она есть».

Мария Машкова

«Ваша мама – шикарна. Таким женщинам одна дорога под венец. Нарасхват», «Мама у вас, Маша, волшебная. Обожаем ее как актрису», «Мужику свезло. Великолепная женщина», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что первым мужем Елены Шевченко был режиссер Владимир Машков. Именно от него она родила дочь Марию. Во второй раз она вышла замуж за выпускника режиссерского факультета ГИТИСа Игоря Лебедева. От него она родила двух сыновей Никиту и Всеволода.