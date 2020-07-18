Беременная Юлия Липницкая похвасталась получением диплома и засветила округлившийся животик

Фигуристка Юлия Липницкая в сторис Instagram похвасталась получением диплома. Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях с успехом окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. На заочное отделение этого вуза она поступила в 2015 году.

Отметим, что на изображенном кадре Юлия Липницкая, которой в этом году исполнилось 22 года, запечатлена в положении. Виден ее уже большой животик. Как известно, в недалеком будущем «девочка в красном», как прозвали ее болельщики после Олимпиады в России, станет мамой.

Напомним, что примерно месяц назад Юлия Липницкая призналась: она действительно ждет ребенка. Отцом ее первенца в недалеком будущем станет фигурист Владислав Тарасенко. С олимпийской чемпионкой он встречается уже несколько лет.

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Известно, что Липницкая и Тарасенко отдыхали вместе в Исландии в прошлом году. Именно после этого и поползли слухи об их романе. Отметим, что Липницкая нечего не рассказывала о свадьбе с Тарасенко. Возможно, пара расписалась в тихой обстановке в кругу только самых близких людей.