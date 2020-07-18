«Милая малышка»: в Сеть попал красивый портрет Лизы Галкиной работы неизвестного художника

Девочку удалось изобразить очень похожей, как она выглядит в реальной жизни.

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram Лизы Галкиной появился красивый портрет девочки. На фотографии неизвестный художник изобразил симпатичную дочь телеведущего Максима Галкина. Надо отметить, что она очень сильно похожа на себя в реальной жизни.

«Портрет Лизы. Как же похоже получилась. Правда?» — гласит подпись под портретом.

Отметим, что мнения пользователей на этот счет разделились. «Нет, на портрете, конечно, красиво, похоже, но на портрете она старше. На фото она милая малышка. На портрете плюс несколько лет. Извините, но это мое мнение», «Боже, какая прелесть! Лизонька, портрет один в один!» «Узнаваемо, но брови на рисунке ярче и правая сторона лица с лишними тенями».

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Отметим, что Лизе Галкиной сейчас шесть лет. Это лето она проводит вместе со своим братиком-близнецом Гарри и родителями в замке Максима Галкина в деревне Грязь. Этим летом семья отказалась от поездки в Юрмалу в связи с пандемией коронавируса.