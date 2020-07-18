Иосиф Пригожин сообщил об угрозах после истории с потерянной по суду квартирой первой жены

Как отметил супруг певицы Валерии, ему обещали расправой, если он полезет в это дело.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у него был разговор с людьми, которые завладели квартирой его первой жены Елены. По его словам, ему пообещали большие проблемы, если он продолжит вмешиваться в эту историю. Как выяснилось, у людей, которые замешаны в этом деле, есть связи в МВД.

«Сказали, если я полезу в эту историю, они со мной расправятся. Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы. Вы бы слышали, как со мной разговаривали эти люди! Они бесстрашные, они не боятся законов, они не боятся власти». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, сам он мирный человек и не привык ни с кем без повода вступать в конфликтные ситуации. Особенно он в шоке от того, как разговаривают эти люди. Беседу, кстати, он записал на диктофон. Кроме того, Пригожин сообщил, что просил этих людей хотя бы вернуть квартиру ради бабушки, матери Елены, которая осталась на улице. Ему ясно дали понять, что на уступки никто не пойдет, сообщает портал womanhit.ru.

Напомним, что первая жена продюсера и ее нынешний муж взяли под большой процент кредит у одной из фирм. Она начала заниматься бизнесом, но прогорели. В итоге женщина долг вернуться в полном объеме не смогла. По суду теперь она обязана покинуть квартиру.