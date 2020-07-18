Виктория Дайнеко в синем хлопковом платье напомнила, как выглядела в 18 лет

Певица Виктория Дайнеко, которая полюбилась широкой публике благодаря проекту «Фабрика звезд-5», в Instagram порадовала своих фанатов архивным снимком. На фотографии она запечатлена в восемнадцатилетнем возрасте в синем хлопковом платье с декольте.

«Когда тебе 18 лет, и ты в одном из самом красивых городов, в Киеве». Виктория Дайнеко

В комментариях некоторые пользователи отметили, что звезда с годами практически не изменилась. Сейчас, напомним, яркой исполнительнице 33 года. «Виктория, вы с годами почти не изменились. Мы даже подумали, что это современная фотография», «Складывается ощущение, что вы знаете секрет вечной молодости. Очень красивая», «Виктория, остается только восхищаться вашей красотой».

Напомним, что Виктория Дайнеко одна воспитывает дочь, которой четыре года. Отцом ребенка является барабанщик Дмитрий Клейман. Три года назад пара рассталась. Причем при разводе случился громкий скандал. У них и сейчас крайне натянутые отношения.