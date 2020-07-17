«Всем хочется осквернить родственников Захарова»: Добровинский объяснил, откуда взялся фейк про 40 миллионов рублей

Представляющий семью погибшего курьера Сергея Захарова адвокат Александр Добровинский объяснил, откуда взялись слухи про 40 миллионов рублей для родственников мужчины. Несколько дней назад журналисты обнародовали информацию, что супруга Сергея, брат и два сына рязанца оценили возмещение морального ущерба в столь глобальную сумму. Примечательно, что до этого близкие люди курьера от денег отказывались, заявляя, что финансовая сторона вопроса их абсолютно не интересует, ведь родственника им уже никто не вернет.

Портал Teleprogramma.pro поспешил связаться с Добровинским, который по собственной инициативе представляет интересы семьи Захарова. Оказалось, что ни о каких 40 миллионах пострадавшая сторона речи не вела. Более того, лишь недавно жена и другие истцы начали знакомство с материалами уголовного дела. На данном этапе выдвинуть претензии достаточно сложно юридически.

«Всем очень хочется осквернить родственников погибшего Сергея Захарова. Видимо, кому-то от этого легче», — уверил он журналистов.

Добровинский также подчеркнул, что и со стороны Ефремова весомых предложений о деньгах пока не поступало. Семья Сергея по-прежнему ждет от заслуженного артиста извинений: после обнародования видеозаписи с раскаянием Михаил свои слова забрал назад. Сам юрист считает, что принимать деньги от актера в текущей ситуации — не вполне корректно.

«Ефремов говорит, что ни в чем не виноват. И как можно принимать деньги от человека, который не признает свою вину?» — подытожил Добровинский.