«Юля тает на глазах»: Наталья Штурм сообщила о подавленном состоянии писательницы Шиловой

Певица Наталья Штурм сообщила, что 51-летняя писательница и ее близкая подруга Юлия Шилова находится в подавленном состоянии. По ее словам, депрессия не отпускает автора многих известных детективов уже несколько лет. Не так давно звезда и вовсе оказалась на больничной койке. Она упала с лестницы со второго этажа на металлические ступени. Как отметила Штурм, у женщины сильно измоталась за последние годы нервная система и она с трудом держится на ногах.

«На днях ей снимут гипс, и она ляжет в клинику неврозов. Юля тает на глазах». Наталья Штурм

Как сказала Штурм, Шилова никак в последние годы не могла найти мужчину своей мечты. Все романы в ее жизни заканчивались расставанием, что, конечно, ее не радовало.

Интересно, что в последнее время Шилову видели в подвыпившем виде. Не исключено, что и с лестницы она упала, когда была навеселе. Сама она от общения с журналистами отгораживается. Заявляет, что у нее нет на это сил, сообщает «Собеседник».

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Юлия Шилова с 1999 года пишет детективы, у которых в нашей стране, надо признать, большая армия поклонников. В начале двухтысячных она была одной из самых продаваемых авторов в стране. У нее две дочери – Лолита и Злата.