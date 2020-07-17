«Мне нужно определенное время для неги»: Дмитрий Песков рассказал об отношениях с Навкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе на «Авторадио» рассказал о своих отношениях с женой фигуристкой Татьяной Навкой. По словам Пескова, он по праву может считать себя счастливым человеком. При этом и он, и его жена не могут жить без работы, хотя трудоголиком он себя не считает.

«Мне нужно много поработать, а после того, как много поработать, мне нужно определенное время для неги». Дмитрий Песков

Как отметил Песков, и у него, и у Навки были семьи до того, как они встретились. Они часто с женой сожалели в разговорах друг с другом, что их встреча не состоялась раньше, когда им было, к примеру, всего по 20 лет. В то же время он заметил, что в какой-то момент они поняли, что это было невозможно.

«Мы должны были пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти друг к другу», — заявил Песков.

Напомним, что Дмитрий Песков до встречи с Татьяной Навкой был дважды женат. Что касается олимпийской чемпионки по фигурному катанию, то она также ранее была замужем за фигуристом Александром Жулиным. 1 августа 2015 года Навка и Песков стали официально мужем и женой. У них есть совместная дочь Надя.