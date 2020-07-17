«Мама, целуй меня»: Николай Басков подарил родительнице Насти Ивлеевой раковину

Как отметил исполнитель, теперь женщине будет, где помыться и постирать одежду.

«Золотой голос отечественной эстрады» Николай Басков в Instagram разместил забавный ролик с мамой блогерши Анастасии Ивлеевой. В кадр попала и сама телеведущая. Певец преподнес для мамы Ивлеевой поистине царский подарок – новую раковину, о которой она, судя по всему, очень мечтала.

«Дорогие друзья! В сфере тех событий, что Насте Ивлеевой все время говорят, якобы ее мама не имеет раковины, я вот встретился с ее мамой. Наташенька, здравствуйте. И я хочу сказать, что дарю ее маме раковину. Теперь маме будет где помыться, где постирать. Поэтому Настюша, я надеюсь, что после раковины твой муж Леха сделает более дорогой подарок для твоей мамы. Мама, целуй меня». Николай Басков

«Мама поздравляю», — только и смогла вымолвить растроганная Настя Ивлеева на забавном ролике.

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Напомним, что недавно Ивлеева показала в каких «нечеловеческих условиях» живет ее мать Наталья Анатольевна в деревне Разметелево Ленинградской области. У женщины, как посетовала телеведущая, нет даже раковины в ванной комнате. Правда, есть колонка, которая греет воду.

Пользователи после такой информации стали нелестно отзываться об Ивлеевой, которая, по их мнению, не помогает матери. При этом ей припомнили, что не так давно она подарила на день рождения своему мужу рэперу Элджею часы за 11 миллионов рублей. Хейтеры стали активно призывать Ивлееву встать на путь исправления. Однако она, судя по всему, решила проблему чужими руками.