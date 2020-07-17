«Надя и Софа»: личный фотограф Пугачевой разместил раритетный кадр молодых Бабкиной и Ротару

Личный фотограф певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил архивный раритетный кадр звезд шоу-бизнеса – Надежды Бабкиной и Софии Ротару. Фотографии больше двадцати лет. В кадре Надежда Бабкина в белой футболке, а София Ротару в забавных солнцезащитных очках.

«Всем привет! Хоть я и на «Славянском базаре» в Белоруссии, все рано продолжаю публикацию исторических уже фото из далеких девяностых годов. Узнали? Надежда Бабкина и София Ротару в Америке». Роман Родин

«Надя и Софа», «Наши красавицы. Как всегда, великолепны», «Очень они симпатичные на этой фотографии получились. Спасибо вам, Роман, за очередной снимок из прошлого», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Надежда Бабкина на два года моложе Софии Ротару. Сейчас «казачке Наде» 70 лет. Звезде украинской музыки Ротару – 72 года. В девяностых годах женщины дружили и достаточно часто появлялись на одних мероприятиях.