6 миллионов за сумочку: Калашникова, Топурия и Кравец показали свои сокровища на видео
Видео
Мода на загар: какого цвета кожи добиваются звезды и чем его подчеркнуть
Видео

«Надя и Софа»: личный фотограф Пугачевой разместил раритетный кадр молодых Бабкиной и Ротару

Снимок был сделан в девяностых годах прошлого века.

«Надя и Софа»: личный фотограф Пугачевой разместил раритетный кадр молодых Бабкиной и Ротару
Фотограф Пугачевой опубликовал архивный кадр с Бабкиной и Ротару/http://globallookpress.com/

Личный фотограф певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил архивный раритетный кадр звезд шоу-бизнеса – Надежды Бабкиной и Софии Ротару. Фотографии больше двадцати лет. В кадре Надежда Бабкина в белой футболке, а София Ротару в забавных солнцезащитных очках.

«Всем привет! Хоть я и на «Славянском базаре» в Белоруссии, все рано продолжаю публикацию исторических уже фото из далеких девяностых годов. Узнали? Надежда Бабкина и София Ротару в Америке».

Роман Родин

«Надя и Софа», «Наши красавицы. Как всегда, великолепны», «Очень они симпатичные на этой фотографии получились. Спасибо вам, Роман, за очередной снимок из прошлого», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Надежда Бабкина на два года моложе Софии Ротару. Сейчас «казачке Наде» 70 лет. Звезде украинской музыки Ротару – 72 года. В девяностых годах женщины дружили и достаточно часто появлялись на одних мероприятиях.

Тэги

Алла ПугачеваАмерикаНадежда БабкинаРоман РодинСофия Ротару