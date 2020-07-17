Майкл Джексон мечтал сняться в фильме «Люди Икс»

Сценарист Дэвид Хейтер, работавший над проектом «Люди Икс», пообщался с журналистами издания Observer и рассказал много интересного о легендарном фильме, которому исполнилось 20 лет. Как оказалось, на момент выхода комиксами интересовались многие знаменитости, которые очень хотели попасть в актерский состав.

Среди подобных звезд мировой величины оказались даже Мэрайя Кэри и сам Майкл Джексон. Как рассказал Хейтер, он был приятно удивлен обилием знакомых лиц на прослушивании.

Майкл Джексон был большим фанатом комиксов и мечтал исполнить роль профессора Чарльза Ксавьера, хотя в результате эта роль досталась Патрику Стюарту. Также на кастинг пришел и баскетболист Шакил О’Нил, который тоже не смог попасть в актерский состав.

При этом сам Патрик Стюарт поначалу не хотел играть профессора Ксавьера, все дело в инвалидной коляске, актер хотел ходить на своих ногах. Однако сценарист Дэвид Хейтер в конечном итоге сумел убедить звезду.

Напомним, первый фильм из франшизы «Люди Икс» вышел в кинотеатрах 12 июля 2000 года.