«Ты останешься моей частью до последнего вдоха»: Татьяна Лазарева нежно поздравила сына с 25-летием

Певица и актриса Татьяна Лазарева в Instagram нежно поздравила с 25-летием своего сына Степана. Как отметила звезда, 25 лет ее наследника – это веха прежде всего для нее. Как она считает, именно с этого возраста начинается взросление.

Исполнительница вспомнила, что сама, когда ей исполнилось 25 лет вышла замуж. Кстати, она считает это своей самой большой ошибкой в жизни. Первый брак с бизнесменом Александром Друговым, который продлился около месяца, не принес ей счастья.

Как отметила Лазарева, 25 лет назад ей положила на грудь маленький комочек счастья. Исполнительница сказала, что не было ни одного дня, чтобы она не думала о своем наследнике.

«Ты останешься моей частью до моего последнего вдоха. И как же ты красиво меняешься и растешь, мой любимый малыш. С днем рождения, дорогой! Будь счастлив!» — отметила она.

Напомним: неизвестно, кто является отцом Степана. Сейчас Лазарева в браке со своим коллегой Михаилом Шацем. У них две дочери. Софье – 22 года, а Антонине – 14 лет.