Младшая дочь Иосифа Пригожина с отличием окончила университет в Швейцарии

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram сообщил, что его младшая дочь Елизавета на отлично окончила обучение в университете. Девушка училась в престижном швейцарском вузе — College du Leman.

«Отметили диплом с Елизаветой Пригожиной. Наша девочка с отличием окончила университет. Гордимся». Иосиф Пригожин

На фотографии также можно увидеть нынешнюю супругу Пригожина певицу Валерию. У нее, как известно, прекрасные отношения с Елизаветой.

Отметим, что на обучении девушки за рубежом в свое время настояли ее родители. Наследница Пригожина родилась от гражданского брака продюсера с бывшим менеджером по подбору артистов в компании «Союз» Лейлой Фаттаховой. Сейчас мать девушки — владелица одного из пиар-агентств в столице.

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Добавим, что Елизавета Пригожина не хочет, быть музыкальным продюсером, как ее звездный отец. В будущем девушка хочет связать свою судьбу с продюсированием телевизионных проектов. Сейчас Елизавета с успехом ведет свой канал в Сети. У нее достаточное количество подписчиков.