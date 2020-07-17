Соколов из «Уральских пельменей» пришел к православию после беды в семье своей казахской жены

В 18 лет у Ксении Ли от рака умер отец.

Шоумен «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, как выяснилось, пришел к православию в осознанном возрасте. Ему на тот момент было уже сорок лет. Причем это случилось благодаря его казахской жене юмористке Ксении Ли, которая моложе него на 23 года.

Как рассказала подруга Ксении Ли, в 18 лет у девушки случилось несчастье в семье – умер от рака ее отец. Это случилось буквально на следующий день после того, как она стала совершеннолетней. При этом восемь лет назад раком заболела еще и ее мать. В тот момент казахская жена шоумена была в положении.

В итоге врачи сделали женщине операцию, но сказали, что больше пяти лет мать девушки вряд ли проживет. Как отметила подруга Ксении Ли, Соколов с женой пошли после этого в церковь. Молиться за родительницу. Там-то они и подружились со схиигуменом Сергием, который ранее «захватил» Среднеуральский женский монастырь.

Сергий через какое-то время поговорил с мамой Ксенией Ли, и она воспаряла духом. Ее состояние сразу улучшилось. Кроме того, Соколовы купили дачу в деревне Новоселова Алапаевского района, где отец Сергий построил мужской и женский монастыри, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Отметим, что молодая жена подарила Дмитрию Соколову уже трех детей. Марии сейчас семь лет, Ивану – пять, а младшей дочке Софии три годика. Кроме того, у Соколова два ребенка от первой жены.