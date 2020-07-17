Любовь Казарновская призналась, что «похитила» австрийского мужа у другой женщины

Оперная дива Любовь Казарновская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем муже. Он австрийский продюсер Роберт Росцик. В 1993 году у пары родился наследник – сын Андрей.
«Он в момент нашего знакомства был импресарио венской конторы, которая работала со всеми артистами по миру. В СССР как раз полным ходом шла перестройка. Это был 1989 год. Железный занавес упал, и я поехала за рубеж.
Он мне сразу понравился. Такой красивый молодой человек. У нас вкусы совпадали по многим моментам. Мы с ним были очень похожи и никак не могли наговориться. Нас сразу сроднила любовь к своему делу».
При этом оперная певица призналась, что на тот момент у ее будущего мужа была другая женщина. Но это обстоятельство их не остановило. Она его в какой-то степени похитила.
«У него были отношения в тот момент. Он рассказал мне обо всем. Ради настоящего и будущего мы стали строить наши любовные отношения», — заметила Казарновская.
Любовь Казарновская — советская и российская оперная певица (сопрано), педагог, почетный профессор Московского экономического института.