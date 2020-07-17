Любовь Казарновская призналась, что «похитила» австрийского мужа у другой женщины

«Он в момент нашего знакомства был импресарио венской конторы, которая работала со всеми артистами по миру. В СССР как раз полным ходом шла перестройка. Это был 1989 год. Железный занавес упал, и я поехала за рубеж.

Он мне сразу понравился. Такой красивый молодой человек. У нас вкусы совпадали по многим моментам. Мы с ним были очень похожи и никак не могли наговориться. Нас сразу сроднила любовь к своему делу».