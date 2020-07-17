«Это был большой грех»: Любовь Казарновская едва не увела из семьи коллегу по сцене

По словам оперной дивы, она удержалась и не пустилась в тот момент «во все тяжкие».

Оперная певица Любовь Казарновская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с женатым коллегой по сцене. При этом она не стала говорить его имени.

«Я прекрасно понимала, что не могу разрушить семью, но была влюблена. На мне бы потом всю жизнь был этот груз судьбы. Это большой грех. Я была так воспитана, что не разрешила отпустить все вожжи. Я не пустилась во все тяжкие. Я не хотела быть счастливой всей душой, но знать, что кто-то из-за меня несчастлив». Любовь Казарновская

Как сказала звезда сцены, расставание с мужчиной получилось болезненным.

«Он сказал, что это трагедия для него. Ему было больно. Со временем он понял, что я права. Он понимал, что сделает больно целой семье, целому клану. Мы с ним через слезы и боль решили, что не можем быть вместе. Это был мой коллега по сцене. Мы были из одной среды. Я сказала нет и все», — заметила Казарновская.

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Любовь Казарновская — советская и российская оперная певица (сопрано), педагог, почетный профессор Московского экономического института.