Ершов из «Уральских пельменей» решил путешествовать без тещи и отправил ее домой на самолете

Как отметил шоумен, теперь он не знает, кто будет менять ему колесо на трассе, если он его проткнет.

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Ершов в Instagram сообщил, что его дальнейшая поездка по стране проходит без тещи. Он отправил ее домой на самолете. Ранее он показывал ролик, на котором пожилая дама меняет ему колесо на трассе, которое он пробил во время поездки.

«Тещу отправил на самолете домой. Если проткну колесо, то теперь не знаю, кто будет его ремонтировать». Сергей Ершов

Также юморист дал несколько советов путешественникам.

«На трассе Холмогоры через каждые три километра стоят камеры. Так что любители погонять – раскошеливайтесь», — сообщил он.

Далее Ершов показал смешное название одной из деревень, которая встретилась ему на пути – Бухалово.

«Ярославль – Москва» — трасса, конечно, очень ровная и хорошая, но узкая. Шаг влево, шаг вправо и все. Почему не сделать шире, не понимаю. Обожаю, Москву. В смысле, наоборот. Не въехать, не выехать. На трассе «Москва-Нижний Новгород» везде ремонт», — отметил он.

Напомним, что Сергей Ершов уже больше недели путешествует на автомобиле по дорогам России. Ранее он побывал в Коми и в Архангельской области.