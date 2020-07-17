6 миллионов за сумочку: Калашникова, Топурия и Кравец показали свои сокровища на видео
Видео
Мода на загар: какого цвета кожи добиваются звезды и чем его подчеркнуть
Видео

Дмитрий Губерниев исполнил со сцены хит ВИА «Верасы» «Звезда любви»

Спортивный комментатор станет ведущим «Славянского базара».

Дмитрий Губерниев исполнил со сцены хит ВИА «Верасы» «Звезда любви»
Губерниев исполнил хит белорусской группы/http://globallookpress.com/

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в сторис Instagram разместил отрывок со своей репетиции перед «Славянским базаром». Этот международный музыкальный фестиваль проходит в белорусском Витебске с 1992 года и пользуется огромной любовью у звезд отечественной эстрады.

Дмитрий Губерниев. Фото
Губерниев спел хит группы «Верасы»/https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/

На сцене он исполнил хит белорусского ВИА «Верасы» «Звезда любви». Композиция появилась на свет в 1986 году. Это одна из самых известных песен данного коллектива.

Отметим, что Дмитрий Губерниев, который является большим любителем рок-музыки, частый гость на светских мероприятиях с участием звезд шоу-бизнеса. Его часто приглашают в качестве ведущего на подобные праздники.

ВИА «Верасы» — культовая группа для Белоруссии. Ансамбль был создан в начале семидесятых годов при Белорусской государственной филармонии. Причем изначально в нем были только представительницы прекрасного пола. Идея создания ансамбля принадлежала простой студентке из консерватории Таисии Мироновой. Основная цель – создать коллектив, который бы смог конкурировать на белорусской и советской сцене с легендарными «Песнярами». Интересно, что коллектив до сих пор существует и гастролирует достаточно часто по городам Белоруссии.

Тэги

БелоруссияВитебскГруппа "Верасы"Дмитрий ГуберниевДмитрий Губерниев последние новости