Дмитрий Губерниев исполнил со сцены хит ВИА «Верасы» «Звезда любви»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в сторис Instagram разместил отрывок со своей репетиции перед «Славянским базаром». Этот международный музыкальный фестиваль проходит в белорусском Витебске с 1992 года и пользуется огромной любовью у звезд отечественной эстрады.

На сцене он исполнил хит белорусского ВИА «Верасы» «Звезда любви». Композиция появилась на свет в 1986 году. Это одна из самых известных песен данного коллектива.

Отметим, что Дмитрий Губерниев, который является большим любителем рок-музыки, частый гость на светских мероприятиях с участием звезд шоу-бизнеса. Его часто приглашают в качестве ведущего на подобные праздники.

ВИА «Верасы» — культовая группа для Белоруссии. Ансамбль был создан в начале семидесятых годов при Белорусской государственной филармонии. Причем изначально в нем были только представительницы прекрасного пола. Идея создания ансамбля принадлежала простой студентке из консерватории Таисии Мироновой. Основная цель – создать коллектив, который бы смог конкурировать на белорусской и советской сцене с легендарными «Песнярами». Интересно, что коллектив до сих пор существует и гастролирует достаточно часто по городам Белоруссии.