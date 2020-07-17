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Татьяна Волосожар поделилась серией нелепых и курьезных фотографий со своим участием

Как отметила фигуристка, порой фотографы снимают спортсменов в неудачные моменты.

Татьяна Волосожар поделилась серией нелепых и курьезных фотографий со своим участием
Волосожар поделилась серией нелепых снимков/http://globallookpress.com/

Фигуристка Татьяна Волосожар в Instagram поделилась подборкой нелепых и курьезных фотографий со своим участием. Она опубликовала кадры, когда фотографы ловили ее во время соревнований в неудачные моменты. Снимки, надо признать, получились довольно забавными и смешными. Они заставляют улыбнуться.

«Инстаграм — место, где все мы стремимся к идеальным фотографиям. Нарушим правила для разнообразия. Я уже как-то публиковала подборку «фотошедевров», которые фотографы делают случайно, ловя спортсмена в моменте. Нарочно так не снять. Думаю, пришло время для «фотошедевры Волосожар, часть 2».

Татьяна Волосожар

«Нормальное живое лицо. Нормальная мимика», «Вы с мужем такие крутые, что любые фотографии просто прекрасны», «Высота ваших выбросов просто поражает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Волосожар – двукратная олимпийская чемпионка Сочи в паре со своим супругом Максимом Траньковым. В феврале 2017 года на свет появилась их общая дочь Анжелика.

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