Татьяна Волосожар поделилась серией нелепых и курьезных фотографий со своим участием

Фигуристка Татьяна Волосожар в Instagram поделилась подборкой нелепых и курьезных фотографий со своим участием. Она опубликовала кадры, когда фотографы ловили ее во время соревнований в неудачные моменты. Снимки, надо признать, получились довольно забавными и смешными. Они заставляют улыбнуться.
«Инстаграм — место, где все мы стремимся к идеальным фотографиям. Нарушим правила для разнообразия. Я уже как-то публиковала подборку «фотошедевров», которые фотографы делают случайно, ловя спортсмена в моменте. Нарочно так не снять. Думаю, пришло время для «фотошедевры Волосожар, часть 2».
«Нормальное живое лицо. Нормальная мимика», «Вы с мужем такие крутые, что любые фотографии просто прекрасны», «Высота ваших выбросов просто поражает», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Татьяна Волосожар – двукратная олимпийская чемпионка Сочи в паре со своим супругом Максимом Траньковым. В феврале 2017 года на свет появилась их общая дочь Анжелика.