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«Купил ему в секс-шопе резиновую куклу»: Владимир Пресняков вспомнил, как разыграл отца

По словам музыканта, папа для него главный друг и учитель в этой жизни.

«Купил ему в секс-шопе резиновую куклу»: Владимир Пресняков вспомнил, как разыграл отца
Пресняков вспомнил, как разыграл отца/http://globallookpress.com/

Музыкант Владимир Пресняков – младший вспомнил, как разыграл своего отца во время гастролей в Америке. Правда, папа не так ярко воспринял розыгрыш над собой, как ожидал его сын.

«Я купил ему в секс-шопе резиновую куклу. Ночью, пока он спал, мы открыли его номер и подложили на кровать эту куклу. На следующий день я все ждал его реакции. Думал, он начнет меня ругать».

Владимир Пресняков

При этом, как потом выяснилось, Владимир Пресняков – старший просто сдул куклу, свернул ее и положил в свой чемодан. Сыну он вообще ничего не сказал, хотя догадался, кто это сделал.

По словам музыканта, отец для него всегда был другом и учителем по жизни. Порой по молодости певец совершал нелепые поступки и ему было стыдно потом перед папой, который, кстати, никогда не пил. Их отношения всегда были больше дружескими, нежели отцовско-сыновьими, сообщает «АиФ».

Напомним, что Владимир Пресняков – старший — известный российский аранжировщик, композитор и саксофонист, заслуженный артист России. Его супруга Елена — также известная исполнительница.

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