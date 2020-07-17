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«Не верил в брак»: Пресняков признался, что долгое время не хотел жениться на Подольской

Решающим фактором стал разговор музыканта со священником.

«Не верил в брак»: Пресняков признался, что долгое время не хотел жениться на Подольской
Пресняков долгое время не решался жениться на Подольской, потому что не верил в брак/http://globallookpress.com/

Музыкант Владимир Пресняков-младший признался, что долгое время не хотел жениться на своей второй половинке – певице Наталье Подольской. На протяжении пяти лет они, напомним, жили гражданским браком. Все изменилось после разговора со священником.

«Я не хотел жениться, потому что не верил в брак. У меня были свои представления об этом, не очень хороший опыт. И почти все мои друзья обожглись. Он (священник — Прим. ред.) мне сказал простые слова: «Ты понимаешь, что поступаешь как трус? Чуть что, ты ее сможешь бросить, и ничего тебе за это не будет. Никакой ответственности».

Владимир Пресняков

Как отметил певец, после этого разговора он стал другим человеком. Он понял, что обязан создать крепкую семью, построить дом и свить семейное гнездышко. Вскоре после разговора со священником они с женой отправились в церковь. Кстати, в браке, как сказал исполнитель, они перестали ругаться и делить территорию, сообщает «АиФ».

Напомним, что Владимир Пресняков и выпускница проекта «Фабрика звезд» Наталья Подольская сблизились в 2005 году во время одного из проектов на телевидении. В 2015 году на свет появился их сын Артемий. Сейчас звезды стараются как можно больше внимания уделять своему наследнику.

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